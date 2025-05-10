Kỳ lạ 3 con trai của Patrick Kluivert đều ‘nổ súng’ ở châu Âu

3 con trai của Patrick Kluivert và giúp đội nhà giành chiến thắng là một sự trùng hợp hiếm có, đồng thời cũng cho thấy bản năng sút thủng lưới đối phương lẫn sự gắn bó với trái bóng dường như là thứ di truyền chảy trong huyết quản gia đình này.

Patrick Kluivert, cựu danh thủ từng khoác áo Ajax Amsterdam, AC Milan và Barcelona, cũng như đóng góp gần 250 bàn thắng cho CLB và đội tuyển Hà Lan, chắc chắn là người cảm thấy hạnh phúc nhất trong những khoảnh khắc ấy.

Khởi đầu cho chuỗi thành tích đặc biệt này diễn ra tại UEFA Youth League. Vào giữa tuần, Shane Kluivert, cậu con út mới 18 tuổi, đã ghi dấu ấn với một pha dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm. Bàn thắng mở ra chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Barcelona trước Paris Saint-Germain và chứng minh tài năng trẻ này đang đi đúng hướng trên con đường phát triển của mình.