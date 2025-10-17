Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng

Chiều 17-10, Tổng Thư ký Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội chủ trì.
Thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc vào sáng ngày 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.
Kỳ họp thứ 10 là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng; Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).
Đối với công tác lập pháp, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, như: xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành; xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Theo ông Hiển, tại kỳ họp này, sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Tổ, Hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.
Kỳ họp thứ 10 cũng sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10; tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.