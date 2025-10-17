Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng

Đối với công tác lập pháp, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, như: xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành; xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo ông Hiển, tại kỳ họp này, sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Tổ, Hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.