Ký hợp đồng thuê mặt bằng, cẩn trọng để không vướng tranh chấp

Hiện nay, việc thuê mặt bằng để mở quán ăn, tiệm cà phê hay cửa hàng… là hình thức kinh doanh rất phổ biến, đặc biệt ở các đô thị lớn. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì không nắm rõ quy định pháp luật và chủ quan trong ký kết hợp đồng đã khiến không ít người gặp phải tranh chấp, thậm chí chịu thiệt hại lớn.

Thiệt hại khi chủ quan trong ký hợp đồng

Ông Hoài Nam (xã Xuân Sơn, TP.HCM) đặt cọc thuê mặt bằng với một công ty. Sau đó, ông mới phát hiện công ty này không phải chủ sở hữu mà chỉ thuê lại từ người khác. Hợp đồng giữa công ty và chủ nhà còn ghi rõ điều khoản cấm cho thuê lại. Đã nộp một khoản cọc lớn, tranh chấp xảy ra, ông Nam phải đi kiện, thiệt hại đủ đường.

Một trường hợp khác, ông Minh Đức (phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết mình thuê mặt bằng thời hạn 5 năm để mở quán cà phê. Tin tưởng người quen, hai bên chỉ ký hợp đồng được soạn thảo sơ sài, không công chứng, không ghi rõ điều khoản chấm dứt hợp đồng, không ràng buộc trách nhiệm bồi thường.

Sau 3 năm, chủ nhà yêu cầu lấy lại mặt bằng, ông Đức không đồng ý, đòi hoàn tiền cọc, đòi bồi thường chi phí đầu tư và yêu cầu chủ nhà hỗ trợ chi phí thuê địa điểm mới. Do không thỏa thuận được, ông Đức trả mặt bằng nhưng cho tháo dỡ toàn bộ công trình đã xây dựng. Chủ nhà không đồng ý, còn gửi đơn tố cáo hành vi hủy hoại tài sản của ông Đức.