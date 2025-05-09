Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới dự kiến diễn ra đầu tháng 4/2026

Đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ.

Sáng 5/9, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày, với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, phạm vi rộng, tác động lớn. Các dự án liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương, định hướng lớn của Đảng sau các nghị quyết Trung ương mới ban hành.

Do các dự án luật đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Các cơ quan thẩm tra phát huy tính chủ động, phản biện trách nhiệm với tinh thần xây dựng, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến, đề xuất cụ thể hướng xử lý; việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước.