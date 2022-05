Kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 75 thảo luận nhiều vấn đề lớn

Trong phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, các số liệu của WHO cho thấy số ca nhiễm đã giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra vào tháng một năm nay, và số ca tử vong đã ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020, nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc và “sẽ không kết thúc ở riêng nơi nào cho đến khi mọi nơi đều hết dịch".

Qua đó, Tổng giám đốc WHO kêu gọi tất cả các nước cam kết đạt tỷ lệ bao phủ vaccine 70% càng sớm càng tốt, đồng thời ưu tiên tiêm phòng cho tất cả các nhân viên y tế, người trên 60 tuổi và những đối tượng có nguy cơ cao.

Theo ông Ghebreyesus, tất cả các nước cần duy trì việc theo dõi và giải trình tự gene, chuẩn bị sẵn sàng để tái áp dụng và điều chỉnh các biện pháp y tế và xã hội nếu cần. Các nước cũng cần khôi phục các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản nhanh nhất có thể và phối hợp với các cộng đồng để xây dựng lòng tin.

Ứng phó với dịch COVID-19 vẫn là vấn đề được ưu tiên bàn luận tại kỳ họp Đại hội đồng y tế thế giới lần thứ 75 - Ảnh: Reuters.

Nói về chủ đề của kỳ họp, ông Ghebreyesus khẳng định: “Đại dịch này không phải là cuộc khủng hoảng duy nhất trong thế giới của chúng ta” và cho biết chương trình nghị sự cũng sẽ bao gồm các cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp tại Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Nam Sudan, Syria, Ukraine và Yemen.

“Hơn cả các đại dịch, các cuộc xung đột vũ trang làm lung lay các nền tảng mà các xã hội ổn định vốn dựa trên đó, cướp đi các dịch vụ y tế của cả cộng đồng, khiến trẻ em không được tiêm phòng các bệnh có thể phòng được", ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

Số liệu của WHO cho thấy, từ đầu năm đến nay, tổ chức này đã ghi nhận 373 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế hoặc nhân viên y tế ở 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 154 nhân viên y tế và bệnh nhân thiệt mạng, 131 người bị thương.

Tổng giám đốc WHO cho biết: “Việc tấn công vào các nhân viên y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe là vi phạm luật nhân đạo quốc tế và quyền được chăm sóc sức khoẻ.”

Được biết, kỳ họp WHA lần thứ 75 kéo dài 1 tuần, dự kiến sẽ là hội nghị có số lượng chủ đề được thảo luận và giải pháp được thông qua nhiều nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, kỳ họp này cũng sẽ bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của WHO nhiệm kỳ 5 năm tới. Tổng giám đốc đương nhiệm Ghebreyesus hiện là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này.