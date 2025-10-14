Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 'trên cả lịch sử', không tiến hành chất vấn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Báo cáo về chuẩn bị kỳ họp, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 8 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Bao gồm dự thảo: Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Như vậy, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước).

Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.