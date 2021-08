Kỳ Duyên, Ngọc Trinh giữ eo bé tẹo nhờ 'hùng hục' nhảy dây

Để tiêu hao calo từ những món ăn này, Ngọc Trinh áp dụng bài tập nhảy dây ngay tại nhà.

Clip Ngọc Trinh nhảy dây giữ dáng. Bài tập đơn giản này được "nữ hoàng nội y" thực hiện ngay giữa phòng khách, có tác dụng tiêu hao calo hiệu quả, góp phần tăng cường sức bền cho cơ thể.

Khánh Linh

"Cô em trendy" Khánh Linh thường xuyên khoe dáng nuột nà là nhờ sự chăm chỉ rèn luyện thể chất. Bên cạnh các bài tập với miniband thì thời gian qua 9X đang làm quen với bộ môn nhảy dây.