Kỳ Duyên lộ body 'đuông dừa' khi biến hình sexy

TP.HCM vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều sao Việt chỉ biết tương tác với khán giả bằng các clip đu trend, livestream, Q&A...

Chỉ sau đợt giãn cách, kênh TikTok của Kỳ Duyên đã lên level mới với gần 600 người theo dõi. Mới đây, Hoa hậu tiếp tục đu trend biến hình khoe đường cong hình chữ S.