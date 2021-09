Kỳ diệu, cứu sống và nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh nặng 400gram đầu tiên tại Việt Nam

"Do đó phòng chống nhiễm khuẩn theo nhiều tầng là điều hết sức quan trọng với trẻ non tháng. Em bé sơ sinh sinh non đã nhiễm trùng là rất nặng, kiểm soát được nguy cơ này em bé sẽ có cơ hội hồi sinh"- PGS.TS Trần Danh Cường chia sẻ.

Chị kể, sau ca mổ ngày 1/6, chưa kịp ôm con vì em bé phải hồi sức cấp cứu, nằm lồng ấp rồi chuyển vào khu vực sơ sinh. Rồi đến khi điều trị tiền sản giật, chị trở lại Yên Thành, Nghệ An, con nhỏ vẫn được chăm sóc tại khoa Sơ sinh.

"Lúc đó em chỉ nhìn thấy con mình loáng thoáng nhỏ như bàn tay và kịp nghĩ nếu con có cơ hội sống, dù phải 6 tháng hay một năm trong viện, gia đình vẫn quyết tâm. Hàng ngày em và gia đình luôn cầu mong phép màu đến với con. Và hôm nay, phép màu đã thành hiện thực, gia đình em mang ơn các bác sĩ nhiều lắm.

Mẹ con con cảm ơn bác Vân (điều dưỡng Lê Thị Vân) đã luôn bên con, chăm sóc con từ khi lọt lòng mẹ"- bà mẹ trẻ nói trước khi cho thiên thần nhỏ của mình bú mớm từ bầu sữa mẹ…

Điều dưỡng Lê Thị Vân hướng dẫn mẹ bé cho con bú

Trưa nay, điều dưỡng Vân lại massage cho cô bé, lúc đầu bé oe oe khó chịu, nhưng chỉ ít phút sau, bé nằm ngoan, có cảm xúc biết mỉm cười tự phát thể hiện sự dễ chịu khi được massage...

