Kỳ án gây rúng động "nữ sinh giao gà" và những nỗi ám ảnh không hồi kết

Chân dung 9 đối tượng thủ ác gây ra vụ án chấn động dư luận cả nước năm 2019 (Ảnh: Trần Thanh).

Hai món nợ của người mẹ gây nên cái chết của con gái

Gần 2 năm sau khi xảy ra vụ án chấn động dư luận - vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, PV Dân trí đã có buổi gặp luật sư Lê Hồng Hiển (Giám đốc Công ty luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự), là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại Cao Mỹ D., nghe ông chia sẻ về những nỗi ám ảnh khi đối diện với loạt tội ác tột cùng man rợ.

Nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại, luật sư Hiển cho biết, khoảng tháng 5/2019, sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra, ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa Linh Quang (Điện Biên) về việc gia đình nữ sinh D. đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái. Trước đó, chùa Linh Quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân Cao Mỹ D. . Ông Hiển sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân.

Theo ông Hiển, vào thời điểm đó, đây là một vụ án gây chấn động dư luận cả nước, lớn nhất từ trước đến giờ, về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng, và sự đáng thương, đau khổ tột cùng mà em D. cũng như gia đình phải chịu đựng.

Sau gần 2 năm xảy ra vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, đến nay khi nhắc lại vụ việc, luật sư Lê Hồng Hiển vẫn không khỏi ám ảnh khi nhắc về vụ án.

Vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới 9 bị can, bị cáo; trong đó có 6 bị can phải nhận mức án cao nhất là tử hình... với hàng loạt các tội danh như giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ban đầu, một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, tòa án đã đình chỉ tội danh đó.