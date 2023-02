Kristen Stewart là Trưởng ban giám khảo của LHP quốc tế Berlin

Gần 300 bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim từ ngày 16 đến 26/2.

'She Came To Me," một bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Rebecca Miller đã được chọn là phim ra mắt tại Berlinale.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James và đặc biệt là Anne Hathaway.