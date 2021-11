Kristen Stewart có xứng đáng là nữ diễn viên của thập kỷ?

Ngôi sao sinh năm 1990 tiếp tục bị chê diễn xuất khi góp mặt trong Snow White and the Huntsman, đóng cặp với tài tử Chris Hemsworth. Giới phê bình lẫn khán giả nhận xét Stewart gây nhàm chán bởi gương mặt luôn trong trạng thái lạnh lùng, biểu cảm đơ cứng và thiếu cảm xúc. Không những thế, scandal ngoại tình với đạo diễn của phim là Rupert Sanders càng khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích.

Tuy nhiên, ở dòng phim độc lập, Stewart là gương mặt rất sáng giá. Từ năm 2011, cô liên tiếp đoạt giải về diễn xuất khi đóng Welcome To The Rileys (Nữ chính xuất sắc Liên hoan phim Milan), Clouds Of Sils Maria (giải Cesar Nữ diễn viên phụ xuất sắc), Personal Shopper (đề cử Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes).

Riêng năm 2014, Stewart có màn trở lại đáng ghi nhận với vai nữ binh sĩ bụi bặm trong tác phẩm Cam X-Ray. Đây là cơ hội để Stewart lột tả sự gai góc, mạnh mẽ trong tâm lý nhân vật. Từ vai diễn này, cách thể hiện cảm xúc nhân vật của Stewart không còn bị chê đơ cứng, là "bình hoa di động" nữa. Tờ The Hollywood Reporter nhận xét: "Đây vai diễn hay nhất về một lính gác non nớt cho tới 2014".