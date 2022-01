Kon Tum mua 6,8 tỷ đồng kit test Việt Á, cao nhất hơn 500.000 đồng/kit

Your browser does not support the audio element.

Theo Sở Y tế Kon Tum, trong 15 đơn vị trực thuộc, chỉ có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kon Tum thực hiện 3 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trong năm 2021, CDC Kon Tum đã mua sinh phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) thuộc 3 gói thầu với số lượng là 14.352 test, tổng giá trị mua sắm hơn 6,8 tỷ đồng. Trong đó, phần mua bằng nguồn ngân sách cấp là hơn 4,2 tỷ đồng và từ nguồn thu của đơn vị là hơn 2,5 tỷ đồng.