Quan chức của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Florin Prunea đã đưa ra một cuộc tấn công đáng kinh ngạc vào Jurgen Klopp, nhắm vào các quyết định nghề nghiệp của cựu HLV Liverpool và thậm chí cả ngoại hình cá nhân của ông.

Klopp bị công kích nặng nề khi Florin Prunea chỉ trích quyết định rời Liverpool và đảm nhận công việc mới tại Red Bull của chiến lược gia người Đức. Florin Prunea tuyên bố rằng Klopp ở Red Bull "chỉ để kiếm tiền".

Florin Prunea, cựu tuyển thủ Romania và hiện là đại biểu của UEFA, đã chỉ ra nhiều điểm bất cập trong các quyết định của HLV người Đức trong những năm gần đây. Klopp được coi là một trong những HLV vĩ đại nhất của thế hệ mình và hiện đang giữ vai trò giám đốc tại Red Bull Soccer.