Kịp thời cứu nạn lái xe múc bị vùi lấp khi đang khắc phục sạt lở

Khoảng 15h20 phút, anh L.V.T., (42 tuổi), điều khiển xe múc đến khu vực đã có dấu hiệu sạt lở từ trước. Trong lúc dọn đất đá để thông tuyến, một khối đất lớn từ taluy dương bất ngờ đổ sập, cuốn cả người và phương tiện xuống vực sâu.

Clip: Duy Hưng

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Trà Đốc cùng người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ. Sau nhiều phút nỗ lực cứu nạn, anh T. được đưa ra khỏi đống bùn đất và chuyển đến Trung tâm Y tế xã sơ cứu. Hiện nạn nhân đã tỉnh táo, bị thương ở tay, chân và vùng cổ.