Kịp thời cứu nạn lái xe múc bị vùi lấp khi đang khắc phục sạt lở

Khoảng 15h20 phút, anh L.V.T., (42 tuổi), điều khiển xe múc đến khu vực đã có dấu hiệu sạt lở từ trước. Trong lúc dọn đất đá để thông tuyến, một khối đất lớn từ taluy dương bất ngờ đổ sập, cuốn cả người và phương tiện xuống vực sâu.
Nhận được tin báo, lực lượng Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Trà Đốc cùng người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ. Sau nhiều phút nỗ lực cứu nạn, anh T. được đưa ra khỏi đống bùn đất và chuyển đến Trung tâm Y tế xã sơ cứu. Hiện nạn nhân đã tỉnh táo, bị thương ở tay, chân và vùng cổ.
Chính quyền xã Trà Đốc đã phong tỏa khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân.
Cùng thời điểm, mưa lớn kéo dài cũng gây thiệt hại nặng tại xã miền núi Trà Tân. Nhiều thôn như Trà Giác, Sông Y, Ngọc Tu bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục ngôi nhà sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi; riêng nóc Ông Yên có 11 căn nhà bị lũ quét cuốn phăng. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt, cầu Ca Da trên Quốc lộ 24C sụt lún nghiêm trọng, Quốc lộ 40B xuất hiện hàng chục điểm sạt lở.
Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng túc trực 24/24 giờ, di dời dân đến nơi an toàn và tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại.