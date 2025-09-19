Kính thông minh của Meta: Tham vọng AI siêu trí tuệ của Mark Zuckerberg

Ông Mark Zuckerberg trình diễn sản phẩm có tên “Meta Ray-Ban Display” tại Meta Connect ngày 17/9. Ảnh: Meta

Financial Times ngày 18/9 đưa tin, Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, vừa giới thiệu mẫu kính thông minh đầu tiên có màn hình tích hợp, coi đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực biến thiết bị đeo thành nền tảng điện toán phổ biến thay thế smartphone.

Tại hội nghị thường niên Meta Connect hôm 17/9, ông Zuckerberg trình diễn sản phẩm có tên “Meta Ray-Ban Display”, cho phép hiển thị tin nhắn, cuộc gọi video hoặc phản hồi từ trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên kính. Ông cho biết kính thông minh là “dạng thiết bị duy nhất” có thể đồng thời nhìn thấy, nghe thấy và phản hồi liên tục với người dùng, từ đó tạo ra giao diện tùy biến ngay trong tầm nhìn theo thời gian thực.

Kỳ vọng thay thế điện thoại thông minh

Ông Zuckerberg nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là đưa kính thông minh trở thành một thiết bị phổ biến, thay thế iPhone của Apple hay các máy Android của Google. Ông coi đây là bước đi hướng tới một dạng trí tuệ nhân tạo tiên tiến, có khả năng cá nhân hóa và hỗ trợ con người ở mức độ sâu hơn và gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

Động thái này nối tiếp tham vọng trước đó về metaverse, ý tưởng xây dựng không gian ảo nhập vai được ông Zuckerberg đặt kỳ vọng lớn từ năm 2021 khi đổi tên công ty từ Facebook thành Meta. Tuy nhiên, dự án metaverse vấp phải nhiều trở ngại kỹ thuật và không thu hút được người sử dụng, khiến Meta chuyển hướng tập trung vào AI.

Meta Ray-Ban Display sẽ được bán với giá 799 USD từ cuối tháng này. Sản phẩm được điều khiển qua một vòng đeo tay phát hiện cử động nhỏ của bàn tay, được cho là thiết bị thương mại đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ “giao diện điều khiển bằng tín hiệu thần kinh”. Ngoài màn hình tích hợp, kính vẫn giữ các chức năng từ dòng Ray-Ban thông minh trước đó như loa ngoài và camera.

Meta cũng công bố phiên bản nâng cấp của Ray-Ban smart glasses với thời lượng pin, loa và camera được cải tiến, cùng thỏa thuận hợp tác với Oakley để sản xuất kính AI dành cho thể thao cường độ cao, có khả năng kết nối ứng dụng tập luyện qua đồng hồ Garmin.

Sự cố kỹ thuật và hoài nghi