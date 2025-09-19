Kính thông minh của Meta: Tham vọng AI siêu trí tuệ của Mark Zuckerberg

Financial Times ngày 18/9 đưa tin, Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, vừa giới thiệu mẫu kính thông minh đầu tiên có màn hình tích hợp, coi đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực biến thiết bị đeo thành nền tảng điện toán phổ biến thay thế smartphone.
Tại hội nghị thường niên Meta Connect hôm 17/9, ông Zuckerberg trình diễn sản phẩm có tên “Meta Ray-Ban Display”, cho phép hiển thị tin nhắn, cuộc gọi video hoặc phản hồi từ trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên kính. Ông cho biết kính thông minh là “dạng thiết bị duy nhất” có thể đồng thời nhìn thấy, nghe thấy và phản hồi liên tục với người dùng, từ đó tạo ra giao diện tùy biến ngay trong tầm nhìn theo thời gian thực.
Kỳ vọng thay thế điện thoại thông minh
Ông Zuckerberg nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là đưa kính thông minh trở thành một thiết bị phổ biến, thay thế iPhone của Apple hay các máy Android của Google. Ông coi đây là bước đi hướng tới một dạng trí tuệ nhân tạo tiên tiến, có khả năng cá nhân hóa và hỗ trợ con người ở mức độ sâu hơn và gắn liền với cuộc sống hằng ngày.
Động thái này nối tiếp tham vọng trước đó về metaverse, ý tưởng xây dựng không gian ảo nhập vai được ông Zuckerberg đặt kỳ vọng lớn từ năm 2021 khi đổi tên công ty từ Facebook thành Meta. Tuy nhiên, dự án metaverse vấp phải nhiều trở ngại kỹ thuật và không thu hút được người sử dụng, khiến Meta chuyển hướng tập trung vào AI.
Meta Ray-Ban Display sẽ được bán với giá 799 USD từ cuối tháng này. Sản phẩm được điều khiển qua một vòng đeo tay phát hiện cử động nhỏ của bàn tay, được cho là thiết bị thương mại đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ “giao diện điều khiển bằng tín hiệu thần kinh”. Ngoài màn hình tích hợp, kính vẫn giữ các chức năng từ dòng Ray-Ban thông minh trước đó như loa ngoài và camera.
Meta cũng công bố phiên bản nâng cấp của Ray-Ban smart glasses với thời lượng pin, loa và camera được cải tiến, cùng thỏa thuận hợp tác với Oakley để sản xuất kính AI dành cho thể thao cường độ cao, có khả năng kết nối ứng dụng tập luyện qua đồng hồ Garmin.
Sự cố kỹ thuật và hoài nghi
Phần trình diễn trực tiếp của ông Zuckerberg gặp trục trặc khi không thể nhận cuộc gọi từ giám đốc công nghệ Andrew Bosworth qua kính. Ông Zuckerberg phải đùa rằng ông đã luyện tập “hàng trăm lần” trước đó mà không gặp vấn đề, đồng thời đổ lỗi cho kết nối WiFi yếu. Một số câu hỏi từ người dùng thử cũng không nhận được phản hồi chính xác từ kính.
Những sự cố này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thực tế của sản phẩm, nhất là khi Meta vẫn đang liên tục tái cấu trúc bộ phận phát triển AI của công ty, với bốn lần thay đổi về tổ chức và nhân sự trong sáu tháng qua. Trước đó, ông Zuckerberg đích thân mời gọi nhiều nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ OpenAI và Google, đưa ra mức đãi ngộ lên tới 100 triệu USD để thu hút họ tham gia xây dựng TBD Lab, một trung tâm nghiên cứu tập trung vào AI trực thuộc dự án AI siêu trí tuệ của Meta.
Kính mới của Meta sẽ do Goertek, một nhà sản xuất của Trung Quốc lắp ráp. Điều này đặt Meta vào tình thế phụ thuộc vào một nhà cung ứng Trung Quốc, trong khi bản thân Zuckerberg ngày càng có quan điểm chống Bắc Kinh rõ rệt dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Các nhà phân tích cho rằng sản phẩm mới của Meta là nỗ lực đột phá trong một lĩnh vực hoàn toàn mới, mở rộng phạm vi ứng dụng AI ra ngoài những nền tảng truyền thống như máy tính hay smartphone. Tuy nhiên, giá bán cao, vấn đề kỹ thuật và sự phụ thuộc chuỗi cung ứng nước ngoài có thể là rào cản lớn trên con đường biến kính thông minh thành thiết bị phổ biến.