Kinh tế đồng cảm, có ‘livestreamer’ biến nỗi đau thành doanh thu 900 tỷ đồng

Trong suốt 24 năm, ông Quách Cương Đường đi khắp Trung Quốc trên chiếc xe máy để tìm con trai bị bắt cóc. Hành trình kiên trì đến mức ông phải thay tới 10 chiếc xe máy, trở thành cảm hứng cho một bộ phim nổi tiếng.

Cuối cùng, hai cha con đoàn tụ vào năm 2021. Ông Quách trở thành biểu tượng của Trung Quốc về nỗi đau, sự bền bỉ và hy vọng giành lại con bằng mồ hôi và nước mắt.

Ngày nay, ông Quách xuất hiện trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, livestream từ các cánh đồng hay chợ quê, bán các sản phẩm nông sản như bột mì hay bí đỏ, thu hút hàng nghìn người xem. “Ông ấy bán sản phẩm địa phương để giúp nông dân, điều đó chân thực và gần gũi hơn những ngôi sao livestream chạy theo lợi nhuận”, người xem bình luận.

Ông Quách Cương Đường lái xe máy trong khi tìm con trai mất tích ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), năm 2015. Ảnh: Sixth Tone

Quách Cương Đường đại diện cho một lớp livestreamer đặc biệt ở Trung Quốc: biến trải nghiệm mất mát của cá nhân thành câu chuyện chia sẻ để có sự đồng cảm của công chúng, qua đó hình thành lượng khán giả trung thành, theo nhìn nhận của tờ Sixth Tone.

Từ các bậc cha mẹ từng tìm con mất tích đến các gia đình trải qua bi kịch công khai, nhiều người đã biến câu chuyện đau thương thành nguồn thu nhập, tạo ra một hiện tượng được gọi là “kinh tế đồng cảm” (sympathy economy).

Từ bi kịch đến doanh thu