Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần đầu giành HCV vô địch châu Á

Đây là chiếc HCV đầu tiên của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tại Giải vô địch bơi châu Á. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh ở cấp độ châu lục chỉ là HCB tại Asiad ở cùng cự ly. Kết quả lần này càng thêm ý nghĩa khi đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hoàng sau quãng thời gian phong độ chưa ổn định.

Bước ngoặt đến ở mốc 1.200m, khi Hoàng tăng tốc và chiếm lại ngôi đầu từ tay Sibirtsev. Kể từ đó, anh giữ chắc vị trí dẫn đầu và về đích đầu tiên với thành tích 15 phút 15,01 giây. Khoảng cách mà anh tạo ra với người xếp nhì Sibirtsev lên tới 8,34 giây (15 phút 23,35 giây) – một cách biệt rất lớn ở đường bơi dài. Kushagra Rawat của Ấn Độ giành HCĐ với 15 phút 30,88 giây.

Một phần nguyên nhân cho thành công này là việc một số kình ngư hàng đầu châu lục từ Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc không góp mặt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực và bản lĩnh thi đấu của Hoàng. Sau hơn hai năm, anh mới lại đạt thông số thời gian khả quan như vậy.

Huy Hoàng từng giành HCĐ Asiad. Ảnh: PHẠM HUY

So với thành tích 15 phút 04,06 giây tại Asiad 19 năm 2023, lần này Hoàng vẫn bơi chậm hơn. Nhưng so với những giải lớn gần đây như Olympic Paris 2024 (15 phút 19,39 giây) hay Giải vô địch thế giới 2025 (15 phút 18,63 giây), kết quả 15 phút 15,01 giây cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Điều đó chứng minh anh đã tìm lại sự tự tin và phong độ sau thời gian thi đấu sa sút.

Chiến thắng ở Giải vô địch châu Á không chỉ giúp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khẳng định vị thế của bản thân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho bơi lội Việt Nam trên hành trình vươn ra đấu trường quốc tế. Với tuổi đời còn trẻ và nhiều cơ hội phía trước, Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trong tương lai.