Kình ngư Huy Hoàng làm nên lịch sử ở giải châu Á

Thành tích của Huy Hoàng vẫn thấp hơn so với tấm HCĐ ở Asiad 19 (7 phút 51 giây 44). Tuy nhiên việc anh thể hiện phong độ ổn định là rất đáng khen ngợi.

Huy Hoàng đi vào lịch sử khi trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành cú đúp HCV ở giải châu Á. Thành tích này không chỉ khẳng định đẳng cấp của tay bơi 25 tuổi, mà còn giúp anh có thêm nhiều sự tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33 và Asiad 2026.

Ở các nội dung khác đáng chú ý, Nguyễn Khả Nhi giành HCB cự ly 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 25 giây 50. HCV là tuyển thủ Nhật Bản Tanimoto (4 phút 16 giây 39). Ở chung kết 200m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đứng hạng 4 với thông số 2 phút 15 giây 02.