Kình ngư Huy Hoàng làm nên lịch sử ở giải châu Á

Đại Nam| 02/10/2025 09:58

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục chiến thắng ở nội dung 800m tự do nam, hoàn tất cú đúp HCV tại giải vô địch châu Á 2025 đang diễn ra tại Ấn Độ.

Tranh tài ở làn bơi số 5, Huy Hoàng gặp các đối thủ mạnh đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan và Malaysia. Với sự tự tin cao nhất, Huy Hoàng sớm vượt lên dẫn đầu cuộc đua. Khi chạm mốc 400m, anh bỏ xa đối thủ trực tiếp Xu Haibo (Trung Quốc) tới 1,61 giây.

Ở 100m cuối, Huy Hoàng gần như bơi một mình trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 57 giây 58, giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 của kình ngư quê Quảng Bình tại giải (trước đó là HCV ở nội dung 1.500m tự do).

huy hoang.jpg
Huy Hoàng giành cúp đúp HCV.

Thành tích của Huy Hoàng vẫn thấp hơn so với tấm HCĐ ở Asiad 19 (7 phút 51 giây 44). Tuy nhiên việc anh thể hiện phong độ ổn định là rất đáng khen ngợi.

Huy Hoàng đi vào lịch sử khi trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành cú đúp HCV ở giải châu Á. Thành tích này không chỉ khẳng định đẳng cấp của tay bơi 25 tuổi, mà còn giúp anh có thêm nhiều sự tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33 và Asiad 2026.

Ở các nội dung khác đáng chú ý, Nguyễn Khả Nhi giành HCB cự ly 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 25 giây 50. HCV là tuyển thủ Nhật Bản Tanimoto (4 phút 16 giây 39). Ở chung kết 200m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đứng hạng 4 với thông số 2 phút 15 giây 02.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/kinh-ngu-huy-hoang-lam-nen-lich-su-o-giai-chau-a-2448228.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/kinh-ngu-huy-hoang-lam-nen-lich-su-o-giai-chau-a-2448228.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Kình ngư Huy Hoàng làm nên lịch sử ở giải châu Á
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO