Kinh nghiệm 'săn' hoa dã quỳ ở Đà Lạt

Ảnh: An Bùi

Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa là cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Đây cũng chính là lúc Đà Lạt bắt đầu chuyển mình sang thu, tiết trời se lạnh, không gian mơ màng, cảnh vật tràn ngập sắc vàng tươi mới.

1. Những cung đường hoa dã quỳ Đà Lạt bạn không nên bỏ lỡ

Đèo Tà Nung - Vạn Thành là một trong những cung đường hoa dã quỳ được nhiều người gọi tên nhất mỗi mùa hoa. Đến đây vào thời gian này, bạn sẽ thu vào tầm mắt những rừng hoa dã quỳ nở vàng rực hai bên triền núi - tạo nên background cho những bức ảnh đầy chất thơ.

Làng hoa Vạn Thành và khu vực lân cận làm "mềm" lòng người yêu hoa dã quỳ với sự đan xen của loại cây dại đầy sức sống này với những loại hoa được chăm chút như hoa cúc, hoa hồng, tạo nên khung cảnh yên bình rất “Đà Lạt”.

Nếu bạn yêu thiên nhiên, hãy ghé Thung lũng Vàng - Suối Vàng. Ở đây, hoa mọc sát mặt hồ, phản chiếu dưới làn nước trong veo và ánh nắng vàng óng, cho ra những bức ảnh siêu thơ, siêu “visual”.

Những bụi dã quỳ lớn đan xen giữa rừng thông xanh mát, tạo nên khung cảnh đối lập mà hài hòa là cảm nhận mà du khách tìm thấy ở khu vực đèo Prenn - đoạn đường gần Trại Mát.

Nếu bạn muốn vừa ngắm hoa vừa tận hưởng cảm giác vi vu trên đường dài, hãy chọn cung Liên Khương - đèo Mimosa, trên tuyến đường dễ đi, hoa nở thành từng dải dài, phù hợp cho cả xe máy và ô tô.

Nếu muốn "đi một được hai", bạn có thể lên lịch khám phá Cầu Đất - Trại Mát - đường Hùng Vương vào sáng sớm - nơi bạn có thể bắt trọn bình minh Đà Lạt giữa sắc vàng hoa dã quỳ.

Những tín đồ mê phượt, có thể di chuyển đến xã Tà Nung (QL 725 cũ) - cung đường còn hoang sơ, ít du khách, ngắm những triền hoa vàng rực rỡ dưới nắng.

Mùa này, hoa dã quỳ - Ảnh: Hồng Tâm

2. Mẹo để có hình đẹp thật “mê hoặc” cùng hoa dã quỳ Đà Lạt:

- Chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn để ánh nắng vàng dịu tôn da và hoa.

- Mặc trang phục màu trắng, be hoặc xanh pastel để nổi bật giữa sắc vàng.

- Tránh chụp ngược sáng

- Tạo dáng tự nhiên, hòa cùng khung cảnh

- Sử dụng ống kính góc rộng để thu trọn khung trời hoa.

- Giữ khoảng cách vừa đủ để hoa không che mặt.

- Chụp cận cảnh chi tiết hoa xen lẫn ảnh toàn cảnh.

- Dùng đạo cụ nhẹ nhàng như mũ, khăn, giỏ mây.

- Tránh hái hoa hoặc giẫm lên luống.

Ảnh: Sacredessences

Di chuyển từ TPHCM lên Đà Lạt bằng gì và khung giờ nào là tiết kiệm nhất?

Từ TPHCM, bạn có 3 lựa chọn di chuyển chính: máy bay, xe khách hoặc xe cá nhân, tùy vào ngân sách và trải nghiệm mong muốn.

Vé máy bay từ TPHCM đến sân bay Liên Khương (Đà Lạt) của các hãng như Vietjet, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng. Giá vé từ từ 1-1,8 triệu đồng/người/chiều. Từ sân bay Liên Khương về trung tâm Đà Lạt (30km) bạn có thể bắt taxi hoặc xe buýt với chi phí từ 40.000 - 250.000 đồng.

Xe khách có giá vé chỉ từ 290.000 - 500.000 đồng/chiều, thời gian di chuyển khoảng 6-8 tiếng. Để tiết kiệm thời gian trên xe, bạn có thể chọn mua vé xe xuất phát vào ban đêm ở cả TPHCM và Đà Lạt.

Xe cá nhân là lựa chọn lý tưởng cho nhóm bạn hoặc gia đình muốn tự chủ lịch trình. Hành trình hơn 300km dọc QL20 mất khoảng 8-9 tiếng, thuận tiện cho việc dừng chân chụp ảnh và khám phá các điểm trên đường.

An Huỳnh (tổng hợp)