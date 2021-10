Kinh nghiệm lái xe ô tô dưới trời mưa bão của "tài già"

Việc hạ nhiệt độ như vậy có thể khiến những người ngồi trong xe bị lạnh, do vậy nên điều chỉnh gió theo hướng lên kính và bật chế độ lấy gió ngoài.

Bật đèn khi trời mưa

Khi trời mưa to, ánh sáng và tầm nhìn của các tài xế đều bị hạn chế. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và các phương tiện cùng lưu thông, hãy bật đèn chiếu gần, đèn sương mù khi lái xe dưới trời mưa.

Trường hợp mưa quá lớn, tài xế nên bật cả đèn khẩn cấp để xe phía sau dễ dàng nhận thấy và duy trì khoảng cách an toàn.

Dừng lại nếu trời mưa quá to

Việc lái xe khi trời chuyển mưa quá to sẽ rất nguy hiểm, vì mưa dày hạt sẽ không đảm bảo tầm nhìn dù gạt mưa đã hoạt động hết công suất. Mưa to kết hợp với gió lớn còn dễ làm cho cây bên đường bị gãy, đổ, thế nên nếu trời mưa quá to, bạn nên dừng lại để trú tránh.