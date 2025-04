Kinh nghiệm giữ mạng sống khi đổ đèo ở Tam Đảo, nên đi xe số hay xe ga?

Rất may mắn, cả hai cô gái đều không bị thương nặng sau tai nạn. Các nạn nhân được người đi đường nhìn thấy và hỗ trợ đưa tới trạm y tế tại địa phương để sơ cứu vết thương.

Cùng với đó, video lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong đó không ít các thành viên trong những hội nhóm du lịch về phượt bằng xe máy cũng lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm của mình khi đi đường đèo núi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thế Ngọc, người có kinh nghiệm nhiều năm di chuyển trên các cung đường ở Tam Đảo, cho rằng việc sử dụng xe ga để đổ đèo có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai, không chỉ riêng nữ giới.

"Do đặc thù công việc, có những thời điểm tôi di chuyển lên Tam Đảo 4 lần/tuần. Dù quá quen thuộc với các cung đường tại đây, nhưng lựa chọn hàng đầu của tôi vẫn là xe số. Cho dù nhiều kinh nghiệm tới đâu, có nhiều lý do để bạn cần chọn loại xe này thay vì xe ga nhằm đảm bảo an toàn tính mạng", anh Ngọc nói.

Theo vị khách này, khu vực nguy hiểm nhất ở đường đèo Tam Đảo thường là đoạn ở giữa, hướng từ trên xuống có rất nhiều khúc cua tay áo. Ngay cả người dày dặn kinh nghiệm, tới khu vực này đều phải sớm chủ động cho xe về số và giảm tốc vì nguy hiểm.

Khi lên dốc, do những đoạn quanh co nhiều, du khách nên chuyển xe sang số 2, số 3 để leo dần. Ngược lại lúc xuống dốc, nên sử dụng số 2 hoặc số 1 kết hợp với phanh để điều khiển những đoạn dốc dài, cao, cua gấp.