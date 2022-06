Kinh nghiệm chăm sóc xe hơi mùa hè nắng nóng

Chăm sóc lốp xe

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, bạn nên thường xuyên kiểm tra lốp xe, đánh giá chất lượng lốp thông qua các dấu hiệu bất thường trên hoa lốp, hông lốp, rãnh lốp hay chân van. Nếu nhận thấy lốp xe có hiện tượng nứt nẻ, phù hoặc xì lỗ mọt thì hãy tiến hành thay thế sớm nhất có thể.

Ngoài ra, cần chú ý đến áp suất lốp để tránh việc điều khiển xe trên mặt đường nóng với bộ lốp non hơi. Điều này tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Vận hành xe trong điều kiện lốp non sẽ khiến lốp mòn không đều, tiêu hao nhiên liệu lớn và ảnh hưởng đến hệ thống treo và hệ thống lái. Do vậy, hãy lưu tâm và duy trì áp suất lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất.