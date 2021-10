Kinh ngạc với tiên tri của Nostradamus cách đây 500 năm: Ứng nghiệm hiện tại - Báo động tương lai

TỪ TIÊN TRI 500 NĂM CỦA NOSTRADAMUS____

Tờ Independent (Anh) trích dẫn một nghiên cứu mới cho thấy, sự nóng lên toàn cầu có thể buộc dòng tia (Jet stream) Bắc Đại Tây Dương phá vỡ tuyến đường bình thường của nó trong vòng 4 thập kỷ tới, hệ quả là gây ra thời tiết khắc nghiệt khắp châu Âu và Mỹ với "những tác động xã hội nghiêm trọng". Hay nói cách khác, thời tiết cực đoan có thể trở nên phổ biến hơn trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ vào năm 2060 khi biến đổi khí hậu làm biến đổi dòng tia Bắc Đại Tây Dương.

Bởi dòng tia Bắc Đại Tây Dương có ảnh hưởng sâu sắc đến thời tiết Bắc bán cầu.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences là kết quả của các nhà khoa học Mỹ - Tác giả chính là Matthew Osman thuộc Đại học Arizona.

Điều đáng chú ý là, những cảnh báo với cơ sở khoa học này lại trùng với những lời dự đoán 'sấm truyền' cách đây 500 năm của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus (tên đầy đủ là Michel de Notredame; sinh năm 1503 - mất năm 1566).

Theo đó, nhà tiên tri Nostradamus dự báo rằng, nước Pháp (thuộc châu Âu) sẽ phải hứng chịu một loạt thảm họa liên quan đến môi trường như hạn hán, lũ lụt và cháy rừng. Không những thế, nhiều nơi trên thế giới sẽ phải hứng chịu nạn đói lớn, gây mất an ninh lương thực và xung đột.

Thực tế, không phải chờ đến tương lai để thấy tiên tri của Nostradamus có đúng hay không. Bởi, chỉ riêng trong năm 2021 này, nhiều châu lục khắp thế giới đã phải hứng chịu những thảm họa tự nhiên - mà khởi nguồn của nó là do biến đổi khí hậu nhân tạo - như cháy rừng, nước biển dâng, hạn hán, bão mạnh, lũ lụt...