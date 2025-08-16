Kinh hoàng mưa lũ 'như ngày tận thế', gần 200 người thiệt mạng ở Pakistan

Ngày 15-8, gần 200 người thiệt mạng do mưa lũ kinh hoàng ở vùng đồi núi tây bắc Pakistan trong 24 giờ qua, theo hãng tin Reuters.

Các quan chức Pakistan cho biết các trận mưa lớn, lũ quét, sét đánh và sập nhà giữa mưa to là nguyên nhân chính gây ra nhiều thương vong.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết số người tử vong do mưa lũ kinh hoàng đã lên tới 199 người tính đến cuối ngày 15-8, trong đó có 180 người thiệt mạng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, theo hãng tin AFP.