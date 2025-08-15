Kinh hoàng lũ quét cuốn trôi nhóm hành hương ở Ấn Độ, 46 người thiệt mạng

Ngày 14-8, ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau khi một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại làng Chasoti, quận Kishtwar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, theo hãng tin Reuters.

Ông Ramesh Kumar - Ủy viên quận Kishtwar - nói với hãng tin ANI rằng trận lũ quét xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Ông Kumar cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát địa phương và đội ứng phó thảm họa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

“Các đơn vị quân đội và không quân cũng đã được điều động. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra” - ông Kumar nói.