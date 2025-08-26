Kính Hải Triều và lợi thế khi là đại lý của 30+ hãng lớn

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng, Kính Hải Triều đã khẳng định vị thế là chuỗi bán lẻ mắt kính uy tín hàng đầu. Là thành viên con của Đồng Hồ Hải Triều, nơi đây không chỉ được biết đến với hệ thống showroom hiện đại mà còn là đại lý uỷ quyền chính thức của 30+ thương hiệu uy tín.

Kính Hải Triều đảm bảo chất lượng sản phẩm chính hãng loại 1

Khi một chuỗi bán lẻ mắt kính trở thành đại lý ủy quyền, họ phải vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe: showroom đạt chuẩn quốc tế, chất lượng dịch vụ, và đội ngũ có đủ năng lực chuyên môn. Đại lý uỷ quyền đóng vai trò phân phối sản phẩm chính hãng. Đồng thời cũng là cầu nối đáng tin cậy, truyền tải giá trị nguyên bản của thương hiệu đến khách hàng..

Kính Hải Triều hiện đang là đại lý chính hãng ủy quyền của 30+ thương hiệu nổi tiếng thế giới, từ Agog, Dior, Gucci, Cartier, RayBan, Chopard (mắt kính) đến Essilor, Zeiss, Rodenstock, TOG (tròng kính). Điều này khẳng định uy tín của chuỗi bán lẻ này trong việc cung cấp sản phẩm chính hãng, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình tinh hoa thiết kế, công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Kính Hải Triều hiện là đại lý chính hãng ủy quyền của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành mắt kính

Kính Hải Triều còn có quy trình kiểm định chất lượng (QC - Quality Control) để hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng. Mỗi sản phẩm sau khi nhập về đều phải được kiểm tra thủ công bởi các chuyên viên từ kho vận đến cửa hàng. Công đoạn này tiêu tốn thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp, nhưng lại là “bộ lọc” quan trọng giúp khách hàng luôn an tâm về chất lượng chính hãng loại 1.

