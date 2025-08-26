Kính Hải Triều và lợi thế khi là đại lý của 30+ hãng lớn

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng, Kính Hải Triều đã khẳng định vị thế là chuỗi bán lẻ mắt kính uy tín hàng đầu. Là thành viên con của Đồng Hồ Hải Triều, nơi đây không chỉ được biết đến với hệ thống showroom hiện đại mà còn là đại lý uỷ quyền chính thức của 30+ thương hiệu uy tín.
Kính Hải Triều đảm bảo chất lượng sản phẩm chính hãng loại 1
Khi một chuỗi bán lẻ mắt kính trở thành đại lý ủy quyền, họ phải vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe: showroom đạt chuẩn quốc tế, chất lượng dịch vụ, và đội ngũ có đủ năng lực chuyên môn. Đại lý uỷ quyền đóng vai trò phân phối sản phẩm chính hãng. Đồng thời cũng là cầu nối đáng tin cậy, truyền tải giá trị nguyên bản của thương hiệu đến khách hàng..
Kính Hải Triều hiện đang là đại lý chính hãng ủy quyền của 30+ thương hiệu nổi tiếng thế giới, từ Agog, Dior, Gucci, Cartier, RayBan, Chopard (mắt kính) đến Essilor, Zeiss, Rodenstock, TOG (tròng kính). Điều này khẳng định uy tín của chuỗi bán lẻ này trong việc cung cấp sản phẩm chính hãng, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình tinh hoa thiết kế, công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Kính Hải Triều hiện là đại lý chính hãng ủy quyền của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành mắt kính
Kính Hải Triều còn có quy trình kiểm định chất lượng (QC - Quality Control) để hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng. Mỗi sản phẩm sau khi nhập về đều phải được kiểm tra thủ công bởi các chuyên viên từ kho vận đến cửa hàng. Công đoạn này tiêu tốn thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp, nhưng lại là “bộ lọc” quan trọng giúp khách hàng luôn an tâm về chất lượng chính hãng loại 1.
Nâng tầm chuyên môn: Kính Hải Triều và cơ hội được đào tạo trực tiếp từ chuyên gia hãng
Trong thị trường ngày càng cạnh tranh, kiến thức chuyên môn chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Với Kính Hải Triều, “chuyên môn” không chỉ là kinh nghiệm tích lũy, mà còn là quá trình học tập không ngừng nghỉ. Và khi trở thành đại lý ủy quyền của các thương hiệu lớn, Hải Triều có cơ hội nâng cao năng lực thông qua những buổi đào tạo trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu.
Mới đây là buổi đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, công nghệ mới nhất được tổ chức bởi các chuyên gia đến từ Rodenstock - thương hiệu tròng kính hàng đầu đến từ Đức. Tại đây, hơn 30 kỹ thuật viên, chuyên gia tư vấn và nhân viên từ các phòng ban như Marketing, Chăm sóc khách hàng,... đều có mặt để cập nhật kiến thức mới và làm các bài kiểm tra về trình độ.
Buổi đào tạo của đại diện hãng Rodenstock cho nhân viên Hải Triều
Điều này đảm bảo rằng mỗi nhân viên tại Kính Hải Triều đều có kiến thức vững chắc, kỹ năng thành thạo, có khả năng giải đáp mọi thắc mắc và đưa ra lời khuyên chính xác nhất. Khách hàng đến Kính Hải Triều không chỉ mua một cặp kính, mà còn mua cả sự an tâm và chuyên nghiệp từ đội ngũ được đào tạo chuẩn quốc tế.
Nỗ lực nâng cao chuyên môn giúp đội ngũ tại Kính Hải Triều có thể tư vấn chính xác và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng
Xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng của mình
Uy tín không phải là điều có thể xây dựng nhanh chóng, đặc biệt trong một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác và tin cậy cao như mắt kính. Với Hải Triều, việc trở thành đại lý ủy quyền là nền tảng vững chắc để kiến tạo và duy trì niềm tin với khách hàng.
Kính Hải Triều hiện đang áp dụng NPS - bộ chỉ số để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng được nhiều thương hiệu như Amazon, Apple hay Starbucks sử dụng. NPS giúp Hải Triều lắng nghe những phản hồi của khách hàng, từ đó điều chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ từng ngày.
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là những yếu tố giúp Kính Hải Triều được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn
Câu chuyện của chị Thu Trinh (27 tuổi, TP HCM) là một ví dụ điển hình. Sau khi được bạn bè giới thiệu, chị tới với Kính Hải Triều để tìm kiếm một cặp kính phù hợp với bản thân. Tại đây, đội ngũ chuyên viên đã dành thời gian đo mắt tỉ mỉ, tư vấn chuyên sâu về các loại gọng và tròng kính tới từ các thương hiệu lớn.
“Ban đầu tôi hơi ngại vì đã đi nhiều nơi rồi. Nhưng khi đến Kính Hải Triều, tôi cảm thấy khác. Điều khiến tôi hài lòng nhất là sự tận tâm và kiến thức chuyên sâu của các bạn nhân viên. Họ giải thích cặn kẽ từng chi tiết, giúp tôi hiểu rõ hơn về mắt mình." - Chị Trinh tâm sự.
Sự hài lòng của khách hàng chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực của thương hiệu
Việc trở thành đại lý ủy quyền của các thương hiệu lớn không chỉ là một danh hiệu, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Kính Hải Triều. Đó là cam kết về chất lượng sản phẩm chính hãng, sự đầu tư không ngừng vào chuyên môn, và trên hết là kiến tạo niềm tin vững chắc với khách hàng.
Kính Hải Triều không chỉ là nơi bạn tìm thấy những chiếc kính, mà còn là đối tác tin cậy trên hành trình chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của bạn.
Trải nghiệm mua sắm mắt kính cao cấp tại Kính Hải Triều
Website: https://kinhhaitrieu.com
Hotline: 1900 6777