Ngày 2/9, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một nam thanh niên bị cọc cây dài hơn 60cm đâm xuyên từ bộ phận sinh dục đến rốn.



Nạn nhân là anh T.H (34 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đến Long An làm thuê.



Trong lúc đốn lá dừa nước, anh H. trượt chân và ngã vào nơi còn bập dừa cũ. Cú ngã mạnh làm sống lá đâm thẳng từ tầng sinh môn đến bụng của anh H.

Anh H. bị cọc lá dừa nước đâm xuyên vào bộ phận sinh dục

Anh H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An vào khoảng 15h ngày 1/9. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật tại phòng mổ dã chiến.



Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật. Sau 1h, ca phẫu thuật thành công, hiện sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, tỉnh táo.



Chia sẻ trên báo Long An, BS CKI Bùi Minh Hùng – Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, nạn nhân rất may mắn khi sống lá đâm từ tầng sinh môn chỉ xuyên qua da bụng, nếu chẳng may lọt vào ổ bụng thì nguy cơ ảnh hưởng tính mạng rất cao.