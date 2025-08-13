Kinh doanh xe, phụ tùng và dịch vụ dễ dàng hơn với xe5s.vn

Chọn đúng nền tảng để đăng tin không chỉ giúp tiếp cận khách hàng nhanh chóng, mà còn hỗ trợ xây dựng uy tín thương hiệu lâu dài. Xe5s.vn đã và đang trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các cá nhân, cửa hàng, đại lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô.

Điểm nổi bật tại xe5s.vn

Ngoài mua bán xe ô tô như các kênh khác, tại xe5s.vn có bán phụ tùng xe ô tô với tính năng Lọc tìm phụ tùng theo xe rất tiện lợi và nhanh chóng.

Người dùng có thể lọc tìm phụ tùng theo xe của mình, tìm đúng loại phụ tùng mình cần 1 cách nhanh chóng và tiện lợi.

Trường hợp thực tế: 1 khách hàng đang chạy xe Honda CRV, cần tìm mua lốp xe.

Khách hàng chọn Danh mục lốp xe,

Chọn hãng Honda, chọn xe Honda CRV, chọn khu vực mình đang sống (Hồ Chí Minh) và bấm tìm kiếm.



Kết quả sẽ hiện ra tất cả những lốp xe được đăng bán dành cho xe Honda CRV đời 2020 tại khu vực Hồ Chí Minh. Khách hàng sẽ lựa chọn 1 trong những mẫu lốp xe thấy phù hợp và liên hệ với người mua hàng để nhanh chóng mua được sản phẩm lốp xe mình cần.