Kinh doanh xe máy điện học sinh vào mùa

Hãng Pega của Việt Nam có mẫu Aura giá 19 triệu đồng, còn Tập đoàn Sơn Hà đưa ra các mẫu xe điện dành cho học sinh như Evgo A, Evgo B với giá bán 12 - 17 triệu đồng. Thương hiệu DK Bike có khoảng 10 mẫu xe máy điện dành cho học sinh, giá 14 - 20 triệu đồng.

Sức mua xe máy điện dành cho học sinh mùa tựu trường năm nay đang tăng mạnh

Sức mua xe máy điện tăng vọt

Nhiều cửa hàng xe máy tại TP HCM cho biết khoảng một tháng qua, sức mua xe máy điện tăng rõ rệt, thậm chí một số mẫu xe không đủ hàng để bán, khách phải chờ vài ngày đến vài tuần mới được nhận xe.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xe máy Hà Thành, công ty có 15 cửa hàng xe máy, trong đó có 8 cửa hàng xe máy điện. Những tuần gần đây, sức mua xe máy điện tăng mạnh, ngược lại, doanh số xe máy xăng giảm đáng kể đến 70% - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. "Sức mua xe máy điện năm 2024 tăng 70% so với năm 2023, năm nay tiếp tục tăng mạnh 70% - 80% so với cùng kỳ. Mỗi ngày, công ty bán ra 40 - 50 chiếc xe máy điện dành cho học sinh" - ông Tùng thông tin.