Kinh doanh vận tải được hỗ trợ khó khăn theo hình thức nào?

Do đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 và 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2019 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đã xác định một số ngành, nghề bị ảnh hưởng và người lao động thật sự khó khăn cần được hỗ trợ, trong đó “lao động tự do trong kinh doanh vận tải” không thuộc diện được hỗ trợ

- Căn cứ Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì: Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: