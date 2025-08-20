King’s Cup của Thái Lan được FIFA công nhận là giải đấu hạng A

Theo quy định của FIFA, việc phân loại các trận đấu quốc tế hạng A nhằm đảm bảo sự chuẩn hóa và độ tin cậy khi tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới.

Thông thường, các giải đấu chính thức như World Cup, EURO, Asian Cup hay Confederations Cup mặc nhiên được công nhận. Tuy nhiên, những giải giao hữu đặc biệt như King’s Cup cũng có thể đạt tiêu chuẩn hạng A nếu đáp ứng các điều kiện khắt khe, gồm: trận đấu phải là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển quốc gia chính thức; tổ trọng tài điều khiển phải thuộc cấp FIFA; các trận đấu của cùng một đội phải cách nhau tối thiểu 48 giờ; đồng thời báo cáo chi tiết và danh sách cầu thủ tham dự phải được gửi về FIFA và AFC.