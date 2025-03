Kim Soo Hyun sụp đổ

Bên cạnh đó, gia đình Kim Sae Ron yêu cầu Kim Soo Hyun phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nữ diễn viên. Dì của nữ diễn viên quá cố cho biết Kim Sae Ron vốn là nghệ sĩ thuộc Gold Medalist - công ty quản lý do Kim Soo Hyun và anh họ Lee Sarang thành lập. Năm 2022, nữ diễn viên vướng bê bối do say rượu lái xe gây tai nạn. Cô phải bồi thường 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng), số tiền này do công ty quản lý chi trả. Tuy nhiên, do Kim Sae Ron mất hết danh tiếng, công ty Gold Medalist đã chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên.

Lúc đầu, Kim Sae Ron hứa hoàn trả lại khoản nợ 700 triệu won. Tuy nhiên, do cô không thể hoạt động nghệ thuật, chỉ làm việc chân tay và liên tục bị công kích, khả năng trả nợ của Kim Sae Ron rất khó khăn. Những ngày cuối đời, cô bị công ty cũ đòi hoàn lại số tiền trên ngay lập tức.

Khi nhận được yêu cầu này, Kim Sae Ron không tin đó là do bạn trai cũ Kim Soo Hyun thực hiện mà cho rằng đó là quyết định từ công ty quản lý của anh. Chính vì vậy, cô vẫn nuôi hy vọng và cố gắng liên lạc với Kim Soo Hyun để xác nhận sự việc. Việc Kim Sae Ron chia sẻ hình ảnh thân mật với Kim Soo Hyun là để nam diễn viên liên lạc lại với mình.