Kim Soo Hyun bị tịch thu nhà

Tin tức mới về Kim Soo Hyun gây tranh cãi trong công chúng Hàn Quốc. Một bộ phận cho rằng việc bị Hoverlab và gia đình Kim Sae Ron nhắm tới nằm ngoài tầm kiểm soát của Kim Soo Hyun, không thể quy kết trách nhiệm cho anh được. Số khác tỏ ra thông cảm với Classys vì bê bối của Kim Soo Hyun ảnh hưởng đến công ty và họ không thể đòi tiền từ bên không có trong hợp đồng.

Cư dân mạng bình luận: “Bây giờ tôi hiểu tại sao ngôi sao Hàn Quốc phải nói dối về mối quan hệ tình cảm. Quá rủi ro đối với họ. Tôi nhớ cặp sao Crash Landing On You phủ nhận hẹn hò cho đến khi phim kết thúc”, “Tôi nghĩ động thái của Classys cũng dễ hiểu. Công ty này phải đối mặt với làn sóng tẩy chay khi bê bối lên tới đỉnh điểm. Về mặt pháp lý, họ không thể kiện những người không liên quan đến hợp đồng. Kim Soo Hyun đã ký hợp đồng và gây ảnh hưởng cho đối tác. Nếu danh tiếng thực sự bị hãm hại, anh ấy có thể kiện những kẻ gây tổn hại cho anh ấy”, “Công ty đại diện có thể mua bảo hiểm cho nghệ sĩ để đề phòng những trường hợp như vậy. Thương hiệu mà ngôi sao ký kết không liên quan đến bên thứ 3. Do đó, khi bê bối nổ ra, họ chỉ có thể đòi bồi thường từ nghệ sĩ thôi”...

Trước đó, ngày 9/6, Tòa án quận trung tâm Seoul chấp thuận yêu cầu từ công ty quản lý của Kim Soo Hyun, Gold Medalist, tạm thời tịch thu hai căn hộ thuộc sở hữu của Kim Se Eui, người đứng đầu kênh YouTube Garo Sero Institute, với giá trị ước tính khoảng 4 tỷ won (2,9 triệu USD). Đây là một phần trong vụ kiện phỉ báng trị giá 12 tỷ won (8,8 triệu USD) của Gold Medalist chống lại Kim Se Eui và gia đình Kim Sae Ron.