Kim Seon Ho không bị cắt vai, tiếp tục quay phim mới vào tháng 12

Dispatch cũng khẳng định, cặp đôi từng rất hạnh phúc trong năm 2020 nhưng bắt đầu rạn nứt từ năm 2021. Mấu chốt quyết định là đời sống riêng tư nhiều tin đồn của Choi Young Ah và nhiều lần cô nói dối Kim Seon Ho để đi gặp gỡ đàn ông.

Thông tin mới nhất liên quan đến nam diễn viên Kim Seon Ho, trang tin Sport Chosun đưa tin nam diễn viên tiếp tục đồng hành cùng bộ phim Sad Tropical của đạo diễn Park Hoon Jung và sẽ khởi quay vào tháng 12 chứ không bị 'cắt vai' như tin đồn trước đó.

Kim Seon Ho trong 'Điệu Cha-Cha-Cha làng biển'

Phương Linh