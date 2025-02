Kim Sae Ron, Sulli và những sao Hàn chết trẻ khiến công chúng bàng hoàng

Trong nhiều năm, cô đối mặt với vấn đề bạo lực mạng, thở thôi cũng bị công chúng ghét bỏ. Sulli càng sống thật với bản thân, công chúng lại càng ghét bỏ cô hơn. Nữ idol kiêm diễn viên thường xuyên nhận về bình luận tiêu cực trên mạng xã hội như "bệnh hoạn", "thác loạn", "ngu xuẩn", "vô học"...

Chẳng ai hiểu Sulli phải trải qua những điều gì, cũng không lắng nghe cô. Trước khi qua đời, ngôi sao sinh năm 1994 từng phải đau đớn thốt lên: "Em nói rằng bản thân kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe em cả".

Moonbin

Ca sĩ Moonbin, thành viên nhóm ASTRO, được phát hiện qua đời ở tuổi 25 tại nhà riêng vào ngày 19/4/ 2023. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của hành vi phạm tội và nghi ngờ anh tự tử.

Moonbin, bạn thân Kim Sae Ron cũng ra đi mãi mãi ở tuổi 25

Moonbin bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ với vai trò diễn viên nhí, sau đó ra mắt cùng nhóm ASTRO vào năm 2016 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tài năng và ngoại hình nổi bật.

Trước khi qua đời khoảng 1 tháng, Moonbin gặp vấn đề sức khỏe nhưng nhanh chóng trấn an người hâm mộ, xuất hiện trong trạng thái vui vẻ và lạc quan về tương lai. Chỉ vài tiếng trước khi được phát hiện đã qua đời, Moonbin còn đăng ảnh 6 thành viên nhóm ASTRO cùng dòng nhắn nhủ: "My everything, my all" (tạm dịch: Tất cả của tôi, tất cả những gì tôi có).

Lee Sun Kyun