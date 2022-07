Kim Oanh gây tranh cãi khi bàn luận ồn ào 2 nghệ sĩ hiếp dâm

Các bạn tôi làm đúng tôi cũng bênh, làm sai tôi cũng bênh, bênh ngu tôi cũng bênh đấy. Bởi vì trong cuộc đời ai chả có sai lầm, bởi vì tôi muốn các bạn tôi còn nơi để về, còn có các bạn ở bên, còn cảm thấy ấm áp. Tôi thế đấy. Thì sao? Vì với tôi họ là BẠN, là ĐỒNG NGHIỆP của tôi. Ok! Ok! Ok!".

Tuy nhiên, phát ngôn của nữ diễn viên lại khiến cộng đồng mạng bức xúc hơn. Nhiều người cho rằng Kim Oanh càng vậy chỉ khiến cho sự việc đi theo chiều hướng tiêu cực, gây bất lợi cho bản thân cũng như 2 đồng nghiệp.



Kim Oanh càng gây phẫn nộ khi đáp trả dân mạng.

Hà My

Theo Vietnamnet