Kim Lý phải bảo vệ Lisa khi Hồ Ngọc Hà nhảy cùng Subeo

Your browser does not support the video tag.

Clip Hồ Ngọc Hà mặc áo ngủ nhảy tưng bừng cùng SuBeo

Xung quanh căn phòng còn có sự xuất hiện của mẹ Hồ Ngọc Hà, Kim Lý cùng Lisa và tiếng la không ngừng kêu "ma ma" của Leon. Đáng chú ý, đến đoạn động tác Hà Hồ đưa tay ra sau, Kim Lý bất ngờ có phản ứng ngay lập tức, lấy tay ôm ấp và che chở cho con gái Lisa.

Có lẽ, ba Kim Lý lo lắng sợ nhỡ đâu mẹ bất cẩn làm văng chiếc điện thoại trúng vào con gái cưng đây mà!