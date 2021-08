Kim Lý 38 tuổi như 'ông chú', vẻ đẹp xuất sắc nay còn đâu

Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh vui đùa của Kim Lý và con gái Lisa.

Đây là clip tự quay của ông bố bỉm sữa, anh để con gái ngồi trên cổ và hát hò vui vẻ. Lisa cũng có vẻ khá hào hứng với hành động của bố.