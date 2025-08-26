Kim Kardashian hứng 'gạch đá' vì để con gái làm 1 chuyện ở tuổi 12

Mới đây, Kim Kardashian và con gái North West đã được bắt gặp đi nghỉ ở Rome, Italy. Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào con gái đầu lòng của ngôi sao truyền hình thực tế. Ở tuổi 12, North West cao lớn vượt trội, cao hơn cả người mẹ nổi tiếng.

Tuy nhiên, trang phục của North West gây ra tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội. Cô bé 12 tuổi diện váy ngắn, đi bốt và đặc biệt là mặc áo corset o ép vòng 1. Trên mạng xã hội, netizen chỉ trích Kim Kardashian cho con gái ăn mặc gợi cảm ở độ tuổi quá nhỏ: "Thật không phù hợp chút nào Kim ạ", "Kim ơi, con bé mới 12 tuổi", "Xin hãy giữ lấy sự ngây thơ của con gái mình", "Chiếc váy và đôi bốt thì ổn, nhưng mặc corset cho đứa trẻ 12 tuổi thì thật quá đáng"...