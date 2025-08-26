Kim Kardashian hứng 'gạch đá' vì để con gái làm 1 chuyện ở tuổi 12

Mới đây, Kim Kardashian và con gái North West đã được bắt gặp đi nghỉ ở Rome, Italy. Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào con gái đầu lòng của ngôi sao truyền hình thực tế. Ở tuổi 12, North West cao lớn vượt trội, cao hơn cả người mẹ nổi tiếng.
Tuy nhiên, trang phục của North West gây ra tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội. Cô bé 12 tuổi diện váy ngắn, đi bốt và đặc biệt là mặc áo corset o ép vòng 1. Trên mạng xã hội, netizen chỉ trích Kim Kardashian cho con gái ăn mặc gợi cảm ở độ tuổi quá nhỏ: "Thật không phù hợp chút nào Kim ạ", "Kim ơi, con bé mới 12 tuổi", "Xin hãy giữ lấy sự ngây thơ của con gái mình", "Chiếc váy và đôi bốt thì ổn, nhưng mặc corset cho đứa trẻ 12 tuổi thì thật quá đáng"...
Bất chấp nhiều lời chỉ trích, Kim Kardashian không lên tiếng trả lời truyền thông. Việc nuôi dạy bé North West khiến Kim Kardashian và chồng cũ Kanye West xảy ra tranh chấp. Kanye West từng nhiều lần lớn tiếng chỉ trích gia đình Kardashian "tước quyền làm bố" của anh. Rapper này tố gia đình nhà vợ tự ý quyết định mọi điều cho North West như trang phục, trường học, bạn bè mà không cho anh tham dự. Kanye West so sánh việc đi gặp con giống như "thăm tù": "Không chỉ muốn gặp con, tôi cần phải nuôi dạy chúng. Tôi cần phải biết mọi chuyện. Con gái tôi giờ dùng son môi và nước hoa".
Đáp lại, Kim Kardashian tuyên bố ưu tiên bảo vệ con cái khỏi những hành vi gây tranh cãi của Kanye West. Ngôi sao truyền hình đặc biệt không hài lòng khi chồng cũ dùng giọng North West cho ca khúc Lonely Roads Still Go to Sunshine, kết hợp với "ông trùm" Diddy.
Kanye West và Kim Kardashian vốn là bạn bè trong nhiều năm. Mối quan hệ của họ chính thức bắt đầu vào năm 2012, ngay sau khi Kim kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Kris Humphries. Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp đôi quyền lực, kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và truyền thông thực tế.
Họ kết hôn trong một đám cưới xa hoa tại Ý vào năm 2014. Cuộc hôn nhân của họ là biểu tượng của sự thành công và quyền lực. Họ có bốn người con: North, Saint, Chicago và Psalm. Trong suốt thời gian này, Kanye đóng vai trò lớn trong việc định hình lại phong cách thời trang của Kim, biến cô thành một biểu tượng thời trang đẳng cấp thế giới. Họ được coi là một trong những cặp đôi có ảnh hưởng nhất hành tinh.
Tuy nhiên, mối quan hệ bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt vào năm 2020. Hành vi thất thường của Kanye trên mạng xã hội và trong các sự kiện công cộng, cùng với những phát ngôn gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử tổng thống của anh, đã khiến Kim và gia đình chịu nhiều áp lực. Kim đã công khai bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn giúp đỡ chồng trong cuộc chiến với chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng những căng thẳng ngày càng tăng cao.
Cuối cùng, sau nhiều tháng xa cách, Kim đã chính thức đệ đơn ly hôn vào tháng 2/2021, với lý do "những khác biệt không thể hòa giải". Sau nhiều tháng đàm phán, vụ ly hôn của họ chính thức được hoàn tất vào tháng 11/2022. Theo thỏa thuận, cả hai sẽ cùng nhau chia sẻ quyền nuôi con, nhưng Kanye sẽ phải trả một khoản tiền cấp dưỡng đáng kể cho Kim hàng tháng.
Nguồn: Page Six
MINH HỒNG