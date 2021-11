Kim Hye Soo gây chú ý ở thảm đỏ Rồng Xanh 2021 với vòng một gợi cảm

Diễn viên Song Joong Ki cũng tham dự lễ trao giải.

Diễn viên Jo in Sung.

Song Joong Ki nhận giải Ngôi sao nổi tiếng. Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin (bạn diễn trong Vincenzo) trên sân khấu của lễ trao giải.

Đôi bạn thân Lee Jung Jae - Jung Woo Sung trong đêm trao giải.

Nam tài tử Sol Kyung Gu (phim The Book Of Fish) giành giải thưởng cao nhất. Đây cũng là lần thứ 3 Sol Kyung Gu trở thành Ảnh Đế Rồng Xanh, trước đó là vào năm 2000 và 2002 qua hai bộ phim ấn tượng Peppermint Candy và Public Enemy.

Moon So Ri xúc động nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Three Sisters

Kết quả lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 42:



Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Jung Jae Gwang



Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Gong Seung Yeon



Tân binh của năm: Park Ji Wan



Ngôi sao nam nổi tiếng: Song Joong Ki, Koo Kyo Hwan



Ngôi sao nữ nổi tiếng: Jeon Yeo Bin, Yoona (SNSD)



Phim được khán giả yêu thích nhất: Mogadishu



Phim hay nhất: Escape From Mogadishu



Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Park Ji Wan (phim The Day I Died: Unclosed Case)



Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Heo Joon Ho (Escape From Mogadishu)



Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Seon Young (Three Sisters)



Đạo diễn xuất sắc nhất: Ryu Seung Wan (Escape From Mogadishu)



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh Đế): Sol Kyung Gu (The Book Of Fish)



Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Moon So Ri (Three Sisters)



Phim điện ảnh xuất sắc nhất:



Kịch bản xuất sắc nhất: Kim Se Gyeom (The Book Of Fish)



Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất: The Book Of Fish





Dựng phim xuất sắc nhất: The Book Of Fish



Kĩ thuật dựng phim xuất sắc nhất: Space Sweepers (kĩ xảo VFX)



Âm nhạc xuất sắc nhất: The Book Of Fish



Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Escape From Mogadishu

Đ.N