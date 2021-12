Kim Duyên xỏ nhẫn H'Hen Niê, visual thế nào qua clip 6s quay vội?

Ở phần thi cuối cùng là trình diễn dạ hội, Kim Duyên đã mặc lại bộ váy dạ hội xuyên thấu tông màu nude mà cô từng trình diễn tại buổi send-off trong nước trước đó.

Kết thúc đêm bán kết, một clip quay vội Kim Duyên ở sau cánh gà được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Người đẹp vẫn diện nguyên bộ váy dạ hội cùng sash Việt Nam, ghi điểm bởi nụ cười tươi rói.