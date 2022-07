Kim Duyên ứng xử thế nào mà đoạt Á hậu 2 Miss Supranational?

Với tôi, tôi luôn cố gắng và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình. Đó cũng là một cách luôn muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Cảm ơn".

Clip: Màn ứng xử top 5 của Kim Duyên.

Mới đây nhất, nàng hậu có bài đăng cảm ơn, tri ân tới mọi người sau thành công tại Miss Supranational 2022.

"Duyên vô cùng biết ơn khi được đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022. Và càng tự hào hơn khi sự nỗ lực của mình đã giúp 2 tiếng Việt Nam được gọi tên trên đấu trường nhan sắc quốc tế, và càng vinh dự hơn khi Duyên được là Á hậu 2 chung cuộc.