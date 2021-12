Kim Duyên lần đầu diện bikini khoe cơ bụng 'hết sảy' ở Miss Universe

Bận rộn với lịch trình tại Israel nhưng Kim Duyên luôn chăm chỉ cập nhật những hình ảnh mới nhất lên MXH. Là nhan sắc Việt được kì vọng tại Miss Universe 2021, cô đang có những màn thể hiện khá suôn sẻ tại cuộc thi.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 khiến netizen trầm trồ khi bất ngờ tung loạt khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng mắt. Cô còn tự tin trổ tài catwalk phô diễn những bước chân và cách đánh hông cực kỳ điêu luyện.