Kim Duyên gặp sự cố trang phục tại Miss Universe mà vẫn xử lý tài tình

Your browser does not support the video tag.

Cũng may, sự "nhầm nhọt" của mỹ nhân Cần Thơ không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của cô mà trái lại, cô còn tận dụng chiếc thắt lưng làm nơi cất khẩu trang cực kỳ hiệu quả.



Tuy nhiên, hy vọng không có thêm bất cứ sự cố nào xảy đến với Kim Duyên trong hành trình còn lại ở Miss Universe 2021 nữa.