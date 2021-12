Kim Duyên diễn quốc phục xuất sắc tại Miss Universe 2021

Rạng sáng 11/12, ngay sau bán kết, phần thi quốc phục Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - cũng chính thức diễn ra.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - xuất hiện cuối cùng trên sân khấu. Cô diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ bánh Tét lá cẩm, thể hiện nét văn hóa ẩm thực Cần Thơ - quê hương người đẹp.



Bộ trang phục ấn tượng của Kim Duyên, có sự đầu tư hơn so với nhiều nước.

Mặc dù diện trang phục khá nặng, đòi hỏi thể lực tốt khi bung phần bánh phía sau, song Kim Duyên hoàn toàn làm chủ sân khấu, thần thái rạng rỡ, tự tin, mọi hành động, cử chỉ đều vừa vặn, thu hút.





(Ảnh: Getty Images).

Phần trình diễn của Kim Duyên dưới máy quay BTC.