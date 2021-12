Kim Duyên cùng hội chị em Miss Universe 'quẩy' hết nấc với áo bà ba

Mang quà địa phương để tặng quà cho "hội chị em" cùng đi thi quốc tế là một hành động vô cùng đáng yêu của các đại diện Việt Nam những năm qua.

Dù chuẩn bị đến 8 bộ quần áo bà ba từ nhà nhưng phải đến tận những ngày cuối cùng ở cuộc thi, Kim Duyên mới cùng Miss Universe Chile, Miss Universe Colombia, Miss Universe Israel "lên đồ".