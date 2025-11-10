Kiểu tóc búi thu gọn gương mặt được sao Hollywood lăng xê

Không chỉ mang lại vẻ thanh lịch và tinh gọn, kiểu tóc búi cao bóng mượt còn được xem là tuyệt chiêu giúp thu gọn gương mặt mà không cần can thiệp thẩm mỹ. Khi những lọn tóc được chải sát da đầu và cố định gọn gàng phía sau, toàn bộ đường nét khuôn mặt từ xương gò má, đuôi mắt cho đến viền hàm đều trở nên sắc sảo, thanh thoát và đầy sức sống.

Trào lưu này, được cộng đồng làm đẹp quốc tế gọi vui là ''bleph bun'', lấy cảm hứng từ hiệu ứng tương tự một ca nâng mí mắt (blepharoplasty). Khi tóc được búi hoặc buộc cao một cách có chủ đích, phần thái dương, lông mày và đuôi mắt sẽ được kéo nhẹ lên trên, tạo cảm giác gương mặt được ''nâng'' tự nhiên. Kết quả là diện mạo trông tươi trẻ, tỉnh táo và thon gọn hơn.

Không ngạc nhiên khi hàng loạt ngôi sao Hollywood nhanh chóng lăng xê xu hướng này. Ariana Grande, người gắn liền với mái tóc đuôi ngựa buộc cao trứ danh được xem là nữ hoàng của phong cách này, mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ.

Ariana Grande khoe vẻ đẹp sắc sảo với kiểu tóc búi cao, chải sát đầu

Anne Hathaway cũng khiến khán giả xôn xao tại Tuần lễ Thời trang New York vừa qua khi xuất hiện với búi tóc siêu cao và gọn ghẽ, khiến người hâm mộ đùa rằng cô như vừa ''dao kéo'' gương mặt.

Nữ minh tinh nổi tiếng Anne Hathaway trẻ trung hơn khi diện tóc búi cao sát đầu đi kèm trang phục cá tính

Trong khi đó, Hailey Bieber và Selena Gomez liên tục xuất hiện với phiên bản ''bleph bun'' được biến tấu tinh tế hơn, mái tóc vuốt mượt, búi cao nhưng vẫn giữ độ mềm mại, mang đậm phong cách ''clean girl'' tối giản mà vẫn sang trọng.

Selena Gomez toát lên vẻ đẹp quý phái, gương mặt được thu gọn nhờ kiểu tóc búi cao

Theo các chuyên gia tạo mẫu, ''bleph bun'' không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà còn phản ánh chuẩn mực mới của cái đẹp hiện đại, tôn vinh sự tự nhiên, tinh tế và tối giản thay vì lệ thuộc vào dao kéo. Một sợi dây buộc tóc, vài phút trước gương và đôi tay khéo léo cũng đủ để mang đến hiệu ứng căng da, nâng mắt, thon mặt tương tự những thủ thuật làm đẹp đắt đỏ.

Kiểu tóc búi cao mang đến vẻ ngoài quyến rũ, sang chảnh cho Hailey Bieber

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ''không tì vết'' ấy cũng tiềm ẩn những rủi ro. Việc búi hoặc buộc tóc quá chặt trong thời gian dài có thể gây rụng tóc do lực kéo, các nang tóc dễ bị tổn thương và yếu dần vì căng liên tục.

Các chuyên gia khuyến nghị, nên thay đổi kiểu tóc thường xuyên, nới lỏng búi hoặc buộc thấp hơn và massage da đầu nhẹ nhàng để giúp mái tóc được ''thở''. Như vậy, bạn vừa có thể giữ được vẻ ngoài thanh lịch, vừa bảo vệ mái tóc luôn khỏe mạnh và bóng mượt.

Thu Vân