Kiểu thu hoạch hướng dương 'mất vệ sinh' ở Nội Mông

Cách thu hoạch hướng dương gây chú ý.

Đây không phải lần đầu cách thu hoạch nông sản của người Trung Quốc gây tranh cãi. Trước đó, người dân Tân Cương thu hoạch táo đỏ "lẫn đất cát" cũng thu hút sự chú ý.

Theo Ngoisao.net