'Kiểu' hâm mộ Netflix tôn vinh các fandom ấn tượng tại 'Tudum'

Khán giả sẽ được xem nội dung giới thiệu của tất cả các tựa phim Hàn Quốc lý thú sắp có trên Netflix, từ Bản án từ địa ngục cho đến My name và rất nhiều tác phẩm khác. Ngoài ra, các ngôi sao như Song Kang và Jung Hae In dự kiến sẽ có màn xuất hiện đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra Tudum.

Otaku ăn ngủ cùng anime hoặc Thánh anime tối thượng

Chọn cuộc sống ngập tràn anime vì khán giả mê cách kịch bản được viết và làm hoạt hình đến mức hoàn hảo. Cùng tận hưởng những khung hình đỉnh cao, những pha chiến đấu hào nhoáng và những màn thay đổi trang phục huyền thoại. Sẽ không thất vọng khi giới thiệu chương trình, dựa trên số năm xem anime và đọc manga của bạn. Đây là Tudum: Tiêu điểm anime là chương trình cần xem. Hãy bước vào cuộc phiêu lưu cùng N-Ko, Vtuber Anime của Netflix, để xem Retsuko hung hăng, Chiếc đũa quyền năng: Linh hồn samurai, Nữ hộ vệ xinh đẹp Thủy thủ Mặt Trăng: Vĩnh hằng – Bản điện ảnh, Ultraman và các bộ anime tuyệt vời khác mà Netflix đã chuẩn bị sẵn cho người hâm mộ.

Tín đồ Bollywood

Bollywood là thế giới dành cho người hâm mộ! Khó có thể rời mắt trước các hình ảnh mãn nhãn, vô số bài hát và điệu nhảy mê hoặc cùng lối kể chuyện có một không hai mà chỉ Ấn Độ mới có. Đón xem Tudum: Tiêu điểm Ấn Độ, khán giả chứng kiến Madhuri Dixit thể hiện vai diễn chưa từng thấy trong Tìm kiếm Anamika, cùng với nhà làm phim nổi tiếng Sanjay Leela Bhansali; ông sẽ thảo luận về tầm nhìn cho loạt phim đầu tiên của mình -Heeramandi. Hãy khám phá thế giới ly kỳ Khufiya của Vishal Bharadwaj; phim do Tabu và Ali Fazal thủ vai chính.